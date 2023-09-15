Финал фестиваля роллер-заездов состоится в Москве 17 сентября

Финал ночного роллер-заезда фестиваля Grand Skate Tour 2023 состоится в Москве 17 сентября.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства столицы.

Так, участники преодолеют дистанцию 2,5 км по набережной Москвы-реки от Крымского моста до Воробьёвых гор.

Ранее вице-президент Федерации авиамодельного спорта России Игорь Трифонов, по сообщению «Радио 1», заявил, что 75 представителей 16 регионов страны собрались в Химках на Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D «Воздушный бой».