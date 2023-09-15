В центре Москвы установили новый пешеходный мост
- РИА Новости
Об этом информирует «Утро.ру».
«На протяжении нескольких часов конструкция весом 235 т была с ювелирной точностью развёрнута поперёк Водоотводного канала. Далее её бережно установили на заранее подготовленные опоры», — говорится в сообщении в Telegram-канале мэра,
По словам Собянина, окончательная отделка моста будет выполнена в максимально короткий срок.
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что в Москве отреставрировали свыше 2 тыс. памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев с 2011 года.