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В центре Москвы установили новый пешеходный мост

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.
В центре Москвы установили новый пешеходный мост
  • РИА Новости

Об этом информирует «Утро.ру».

«На протяжении нескольких часов конструкция весом 235 т была с ювелирной точностью развёрнута поперёк Водоотводного канала. Далее её бережно установили на заранее подготовленные опоры», — говорится в сообщении в Telegram-канале мэра,  

По словам Собянина, окончательная отделка моста будет выполнена в максимально короткий срок.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что в Москве отреставрировали свыше 2 тыс. памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев с 2011 года.

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