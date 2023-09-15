Узнать больше

В Приморском крае застрелили медведя с бидоном на голове

Короткая ссылка
В Приморском крае специалисты охотнадзора застрелили медведя с бидоном на голове.
В Приморском крае застрелили медведя с бидоном на голове
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Алексея Сурового.

Утверждается, что медведя пришлось убить из-за того, что он начал кидаться на людей.

«Пришлось экстренно применять оружие», — объяснил Суровый.

Началась проверка всех обстоятельств случившегося.

Ранее житель курильского острова Итуруп рассказал RT о встрече с медведем, он снял её на видео. По словам мужчины, он встретил этого медведя не в первый раз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить