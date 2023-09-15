В Приморском крае застрелили медведя с бидоном на голове

В Приморском крае специалисты охотнадзора застрелили медведя с бидоном на голове.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Алексея Сурового.

Утверждается, что медведя пришлось убить из-за того, что он начал кидаться на людей.

«Пришлось экстренно применять оружие», — объяснил Суровый.

Началась проверка всех обстоятельств случившегося.

Ранее житель курильского острова Итуруп рассказал RT о встрече с медведем, он снял её на видео. По словам мужчины, он встретил этого медведя не в первый раз.