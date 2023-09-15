«Известия»: дачу Сталина в Подмосковье выставят на продажу за 400 млн рублей

Бывшую дачу Иосифа Сталина рядом с Мытищами в Подмосковье выставят на продажу за 400 млн рублей.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «ДОМ.РФ».

В материале уточняется, что в составе лота — аренда участка площадью 38,4 га и продажа объектов недвижимости площадью 3,8 тыс. кв. м.

При этом начальная цена лота составляет 403,49 млн рублей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в беседе с НСН заявил, что в Москве с января по июнь 2023 года более 6 тыс. объектов реализовали на торгах.

Это на треть больше показателей аналогичного периода 2022 года.