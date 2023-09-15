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Специалисты из Подмосковья завершили первый этап реконструкции парка в Мариуполе

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Специалисты подмосковного Фонда капитального ремонта завершили первый этап реконструкции Приморского парка в Мариуполе.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. 

В ведомстве отметили, что на данный момент восстановлены монументы «Воинам-освободителям» и «Бронекатер». Кроме того, специалисты благоустроили центральную аллею парка и дорожки «Детей войны», а также запустили газ к Вечному огню.

Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные специалисты завершили работы по восстановлению школы в Орджоникидзевском районе города Мариуполя.

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