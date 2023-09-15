Открытое горение в складском помещении в станице под Краснодаром ликвидировано
Открытое горение в складском помещении в станице Новодмитриевская в Краснодарском крае ликвидировано.
- AP
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
«В 09:02 — ликвидация открытого горения», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что в складском помещении в станице Новодмитриевская Краснодарского края произошёл пожар.
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