Открытое горение в складском помещении в станице под Краснодаром ликвидировано

Открытое горение в складском помещении в станице Новодмитриевская в Краснодарском крае ликвидировано.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«В 09:02 — ликвидация открытого горения», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что в складском помещении в станице Новодмитриевская Краснодарского края произошёл пожар.