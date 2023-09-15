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Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки взрыва газа в Махачкале

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Махачкале.
Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки взрыва газа в Махачкале
  • © СК РФ

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту происшествия в многоквартирном доме города Махачкалы», — говорится в сообщении.

Вечером 14 сентября сообщалось, что многоквартирный жилой дом загорелся после взрыва газа в Махачкале.

Из дома эвакуировали более 100 человек.

Также поступала информация, что загоревшийся после взрыва газа дом в Махачкале был построен незаконно.

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