Автоэксперт Ракитин посоветовал не мыть машину под прямыми солнечными лучами

Автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин дал советы по правильному мытью автомобиля.

Прежде всего, не стоит мыть машину под прямыми солнечными лучами, поскольку таким образом увеличивается вредное воздействие солнца на лакокрасочное покрытие, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

Также не рекомендуется мыть автомобиль составами, предназначенными для других целей, например для смывания жира с посуды, отметил Ракитин. Вместе с тем автоэксперт посоветовал приобрести средство для удаления следов насекомых, так как не все автомобильные шампуни справятся с таким загрязнением.

«Губка или тряпка, которой вы моете автомобиль, должна быть чистой и новой. Если вы использовали её для того, чтобы смывать сильную грязь, то в поры губки, даже автомобильной, могли попасть соринки, песчинки, ёлочные иголки, и в итоге вы абразивным слоем будете натирать свой автомобиль», — заключил автоэксперт.

Ранее юрист, автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с Общественной службой новостей посоветовал убирать с лобового стекла мешающие обзору предметы, в частности планшеты, телефоны, мягкие игрушки.