Автоэксперт Ракитин посоветовал не мыть машину под прямыми солнечными лучами
- Gettyimages.ru
Прежде всего, не стоит мыть машину под прямыми солнечными лучами, поскольку таким образом увеличивается вредное воздействие солнца на лакокрасочное покрытие, объяснил он в интервью Радио Sputnik.
Также не рекомендуется мыть автомобиль составами, предназначенными для других целей, например для смывания жира с посуды, отметил Ракитин. Вместе с тем автоэксперт посоветовал приобрести средство для удаления следов насекомых, так как не все автомобильные шампуни справятся с таким загрязнением.
«Губка или тряпка, которой вы моете автомобиль, должна быть чистой и новой. Если вы использовали её для того, чтобы смывать сильную грязь, то в поры губки, даже автомобильной, могли попасть соринки, песчинки, ёлочные иголки, и в итоге вы абразивным слоем будете натирать свой автомобиль», — заключил автоэксперт.
Ранее юрист, автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с Общественной службой новостей посоветовал убирать с лобового стекла мешающие обзору предметы, в частности планшеты, телефоны, мягкие игрушки.