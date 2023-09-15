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Собянин: в Москве построили 54 объекта социальной инфраструктуры с начала года

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала года инвесторы возвели в столице 54 здания социальной инфраструктуры.
Собянин: в Москве построили 54 объекта социальной инфраструктуры с начала года
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин отметил, что в городе появились 30 новых детских садов, 14 школ, два объекта здравоохранения и восемь спортивных сооружений. По словам мэра, только в августе в эксплуатацию ввели пять зданий.

Среди уже реализованных объектов мэр назвал образовательный комплекс в посёлке Сосенском, спорткомплекс с гостиницей и подземной автостоянкой в Хорошёво-Мнёвниках, ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, академию спорта «Динамо» в Петровском парке и ледовый каток «Сталкер» в Куркине.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в столице инвесторы реализуют 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ).

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