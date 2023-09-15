В Челябинской области водитель насмерть сбил 15-летнего велосипедиста

В Челябинской области 15 сентября 60-летний водитель Kia Sportage сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток погиб.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

«На седьмом километре Челябинск — Харлуши 60-летний мужчина на Kia Sportage наехал на велосипедиста 2008 года рождения. Подросток от полученных травм скончался на месте», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, машина перестраивалась вправо и выехала на полосу торможения и разгона. Подросток ехал там же, но во встречном направлении по краю дороги.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Авария произошла 6 сентября.