Администрация Махачкалы: пожар в многоквартирном доме локализован
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Махачкалы.
«Огонь уже локализовали, ни на четвёртом, ни на пятом этаже пострадавших нет», — сказано в заявлении.
Уточняется, что людей эвакуировали и организовали подвоз воды.
Власти города предоставят временное жильё жильцам квартир, которые пострадали из-за взрыва газа, сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что более 100 человек эвакуировали из многоквартирного дома в Махачкале после взрыва газа.