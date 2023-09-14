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Администрация Махачкалы: пожар в многоквартирном доме локализован

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Пожар, начавшийся в результате взрыва газа в многоквартирном доме в дагестанском посёлке Семендер, локализован.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Махачкалы.

«Огонь уже локализовали, ни на четвёртом, ни на пятом этаже пострадавших нет», — сказано в заявлении.

Уточняется, что людей эвакуировали и организовали подвоз воды.

Власти города предоставят временное жильё жильцам квартир, которые пострадали из-за взрыва газа, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 100 человек эвакуировали из многоквартирного дома в Махачкале после взрыва газа.

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