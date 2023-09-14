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В Татарстане одобрили налоговые льготы для владельцев электромобилей

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Госсовет Татарстана освободил от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей. Соответствующий закон приняли в первом чтении и в целом.
В Татарстане одобрили налоговые льготы для владельцев электромобилей
  • РИА Новости

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на пресс-службу парламента.

Из документа следует, что с 1 января 2024 года владельцы транспортных средств на электрических движках, в том числе мотоциклов, мотороллеров и грузовиков, будут полностью освобождены от транспортного налога до конца 2028 года, а с 2029-го ещё год будут оплачивать только половину сбора.

Закон вступит в силу после подписания раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в беседе с НСН заявил, что спрос на электромобили в России активно растёт.

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