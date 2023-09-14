Петербург принял 173 тысячи иностранных туристов с начала года

Санкт-Петербург посетили 173 тыс. иностранных туристов с начала 2023 года, что на 37% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на комитет по развитию туризма.

Чаще всего в Петербург приезжали туристы из СНГ, Турции, Ирана, Индии, ОАЭ и Китая.

Росту иностранного турпотока способствует в том числе запуск программы выдачи электронных виз и разрешение групповых безвизовых поездок между Россией, КНР и Ираном.

Ранее URA.RU сообщало, что летом самыми популярными авиамаршрутами из ЯНАО стали Тюмень и Сочи.