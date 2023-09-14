Петербург принял 173 тысячи иностранных туристов с начала года
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на комитет по развитию туризма.
Чаще всего в Петербург приезжали туристы из СНГ, Турции, Ирана, Индии, ОАЭ и Китая.
Росту иностранного турпотока способствует в том числе запуск программы выдачи электронных виз и разрешение групповых безвизовых поездок между Россией, КНР и Ираном.
Ранее URA.RU сообщало, что летом самыми популярными авиамаршрутами из ЯНАО стали Тюмень и Сочи.