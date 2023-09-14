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Эксперт рассказала, когда стоит начать давать деньги детям на карманные расходы

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Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина заявила, что начинать выделять деньги на карманные расходы стоит тогда, когда дети будут понимать базовые финансовые принципы и научатся решать элементарные математические задачи.
Эксперт рассказала, когда стоит начать давать деньги детям на карманные расходы
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«Обычно деньги выдают в двух случаях: ребёнок умеет считать и проявляет интерес к финансам. Как правило, это происходит в школьном возрасте — в семь-восемь лет», — сказала она в беседе с телеканалом «360».

Прежде всего рекомендуется поговорить с ребёнком о том, что у него появились собственные средства, которые можно тратить на свои желания.

«Ещё можно сделать вместе конверты с надписями. Так ребёнок сможет откладывать часть денег на свои покупки», — отметила Колбасина.

Также желательно объяснить, что деньги — это результат работы родителей, то есть финансы не появляются просто так.

Как добавила эксперт, важно дать ребёнку право на ошибку.

«Роль родителя важна именно как наставника, а не как строгого педагога или родителя-критика, который говорит, как поступать с деньгами. Контроль должен быть ненавязчивым и мягким», — пояснила она.

Ранее психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина рассказала, что в некоторых ситуациях лучше сменить школу, и назвала ряд признаков, указывающих на это.

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