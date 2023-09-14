Эксперт рассказала, когда стоит начать давать деньги детям на карманные расходы

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина заявила, что начинать выделять деньги на карманные расходы стоит тогда, когда дети будут понимать базовые финансовые принципы и научатся решать элементарные математические задачи.

«Обычно деньги выдают в двух случаях: ребёнок умеет считать и проявляет интерес к финансам. Как правило, это происходит в школьном возрасте — в семь-восемь лет», — сказала она в беседе с телеканалом «360».

Прежде всего рекомендуется поговорить с ребёнком о том, что у него появились собственные средства, которые можно тратить на свои желания.

«Ещё можно сделать вместе конверты с надписями. Так ребёнок сможет откладывать часть денег на свои покупки», — отметила Колбасина.

Также желательно объяснить, что деньги — это результат работы родителей, то есть финансы не появляются просто так.

Как добавила эксперт, важно дать ребёнку право на ошибку.

«Роль родителя важна именно как наставника, а не как строгого педагога или родителя-критика, который говорит, как поступать с деньгами. Контроль должен быть ненавязчивым и мягким», — пояснила она.

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