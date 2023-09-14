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Летом жители ЯНАО чаще всего летали в Тюмень и Сочи

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Летом самыми популярными авиамаршрутами из ЯНАО стали Тюмень и Сочи.
Летом жители ЯНАО чаще всего летали в Тюмень и Сочи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

«Самый популярный рейс Салехард — Тюмень, перелётом воспользовались более 2 тыс. ямальцев», — отметили в ведомстве.

Также более 1,5 тыс. жителей региона воспользовались рейсом Салехард — Сочи, ещё 900 человек рейсом Ноябрьск — Сочи.

По данным окружного Дептранса, 13 тыс. ямальских детей слетали на отдых по льготным авиабилетам.

Ранее глава управления по туризму города Санья Альберт Ип сообщил, что прямой рейс из Москвы на китайский курорт Хайнань планируют запустить до конца текущего года.

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