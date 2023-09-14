В Перми почтили память погибших в результате падения самолёта Boeing
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Отмечается, что родные и близкие погибших собрались у мемориала в Индустриальном районе, на месте авиакатастрофы, почтили их память минутой молчания и выпустили в небо 88 воздушных шаров.
В результате крушения 15 лет назад погибли 88 человек, пассажиры и все члены экипажа.
Ранее заслуженный пилот России Виктор Саженин в беседе с радио «Комсомольская правда» сравнил экстренную посадку рейса Сочи — Омск с приземлением самолёта на поле кукурузы в 2019 году.