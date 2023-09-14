Подмосковные специалисты заменили кровлю и окна в детсаду в Мариуполе
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Они уже заменили кровлю, окна и коммуникации, передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство ЖКХ.
В настоящее время рабочие ведут отделку цоколя и мест общего пользования, монтируют освещение, обустраивают вентиляцию, благоустраивают территорию.
Работы ведутся под контролем Технадзора.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что специалисты из Санкт-Петербурга начали восстанавливать здание Мариупольского драматического театра.