Подмосковные специалисты заменили кровлю и окна в детсаду в Мариуполе

Строители из Московской области продолжают восстановление детского сада в Ильичёвском районе Мариуполя.

Они уже заменили кровлю, окна и коммуникации, передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство ЖКХ.

В настоящее время рабочие ведут отделку цоколя и мест общего пользования, монтируют освещение, обустраивают вентиляцию, благоустраивают территорию.

Работы ведутся под контролем Технадзора.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что специалисты из Санкт-Петербурга начали восстанавливать здание Мариупольского драматического театра.