Песков: Путин встретится с Лукашенко 15 сентября в Сочи

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в пятницу, 15 сентября, в Сочи.

«На завтра у президента Путина в Сочи запланированы контакты с Лукашенко», — сказали в Кремле. Песков также назвал Минск ближайшим союзником Москвы. 14 сентября Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию.