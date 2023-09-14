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Песков: Путин встретится с Лукашенко 15 сентября в Сочи

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в пятницу, 15 сентября, в Сочи.

«На завтра у президента Путина в Сочи запланированы контакты с Лукашенко», — сказали в Кремле.

Песков также назвал Минск ближайшим союзником Москвы.

14 сентября Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию.

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