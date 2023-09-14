Суд приговорил Митволя к четырём годам и шести месяцам колонии

Суд в Красноярске приговорил бывшего замглавы Росприроднадзора, председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя к 4,5 года лишения свободы по делу о хищениях.

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Об этом пишет РИА Новости. В июне 2022 года стало известно, что Митволь задержан во Внукове сотрудниками ФСБ Красноярского края по делу о хищении 900 млн рублей.