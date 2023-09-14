Узнать больше

Суд приговорил Митволя к четырём годам и шести месяцам колонии

Короткая ссылка
Суд в Красноярске приговорил бывшего замглавы Росприроднадзора, председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя к 4,5 года лишения свободы по делу о хищениях.
Суд приговорил Митволя к четырём годам и шести месяцам колонии
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

В июне 2022 года стало известно, что Митволь задержан во Внукове сотрудниками ФСБ Красноярского края по делу о хищении 900 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить