Большинство российских родителей берут детей с собой в отпуск

Новое исследование показало, что из числа россиян-путешественников две трети берут детей с собой на отдых, а половина родителей подстраивают свои планы под детей.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Aviasales.

Среди путешественников-родителей 68% пользователей сервиса берут детей в поездку часто. Ещё 26% путешествуют с детьми редко или в зависимости от обстоятельств. Остальные 6% родителей предпочитают летать в отпуск без детей.

Более трети родителей (37%) признались, что отдых с ребёнком влияет на выбор места поездки, а более половины (54%) отметили, что дети усложняют поездку. Треть родителей не видят в отпуске с детьми дополнительных трудностей — 35%.

Родители также назвали основные затруднения на отдыхе с детьми. Среди частых ответов — необходимость нести дополнительные расход и перестраивать планы, а также трудности с бронированием жилья и недостаток времени, которое хотелось бы потратить на себя.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.