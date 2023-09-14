Узнать больше

В Первомайске в ЛНР подросток подорвался на взрывоопасном предмете

Короткая ссылка
В населённом пункте Первомайск Луганской Народной Республики (ЛНР) 14-летний подросток подорвался во время покоса травы на неустановленном взрывоопасном предмете. Ребёнок госпитализирован.
В Первомайске в ЛНР подросток подорвался на взрывоопасном предмете
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону в Telegram.

«В Первомайске на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался 14-летний подросток», — говорится в сообщении.

Утверждается, что несовершеннолетний получил осколочные ранения правого глаза, правой голени и левого бедра.

Ранее глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что два жителя подконтрольной России части Харьковской области подорвались на мине «Лепесток».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить