В Первомайске в ЛНР подросток подорвался на взрывоопасном предмете
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону в Telegram.
«В Первомайске на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался 14-летний подросток», — говорится в сообщении.
Утверждается, что несовершеннолетний получил осколочные ранения правого глаза, правой голени и левого бедра.
Ранее глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что два жителя подконтрольной России части Харьковской области подорвались на мине «Лепесток».