В Первомайске в ЛНР подросток подорвался на взрывоопасном предмете

В населённом пункте Первомайск Луганской Народной Республики (ЛНР) 14-летний подросток подорвался во время покоса травы на неустановленном взрывоопасном предмете. Ребёнок госпитализирован.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону в Telegram. «В Первомайске на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался 14-летний подросток», — говорится в сообщении. Утверждается, что несовершеннолетний получил осколочные ранения правого глаза, правой голени и левого бедра. Ранее глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что два жителя подконтрольной России части Харьковской области подорвались на мине «Лепесток».