В России за сутки ликвидировали 26 лесных пожаров
«За прошедшие сутки, 13 сентября, в 11 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 352 га», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным на 00:00, 14 сентября в стране действовало восемь лесных пожаров на площади 35 га, которые активно тушили.
Ранее профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин рассказал, что лесопосадки в местах природных пожаров способствуют более быстрому восстановлению лесов.