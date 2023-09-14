В России за сутки ликвидировали 26 лесных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 26 природных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

«За прошедшие сутки, 13 сентября, в 11 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 352 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным на 00:00, 14 сентября в стране действовало восемь лесных пожаров на площади 35 га, которые активно тушили.

Ранее профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин рассказал, что лесопосадки в местах природных пожаров способствуют более быстрому восстановлению лесов.