В Мариуполе быстрыми темпами восстанавливают повреждённые снарядами ВСУ дома
- РИА Новости
Об этом рассказал военный корреспондент RT Хассан Насср.
Отмечается, что восстановление жилых домов в городе является приоритетной задачей.
По оценкам местных властей, около 80% жилого фонда повреждено в Мариуполе.
В данный момент 27 строительных бригад проводят ремонтно-восстановительные работы в частных домах.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что специалисты из Санкт-Петербурга начали восстанавливать здание Мариупольского драматического театра.