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В Мариуполе быстрыми темпами восстанавливают повреждённые снарядами ВСУ дома

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В Мариуполе в Донецкой Народной Республике строители быстрыми темпами восстанавливают жилые дома, которые получили повреждения от снарядов Вооружённых сил Украины.
В Мариуполе быстрыми темпами восстанавливают повреждённые снарядами ВСУ дома
  • РИА Новости

Об этом рассказал военный корреспондент RT Хассан Насср.

Отмечается, что восстановление жилых домов в городе является приоритетной задачей.

По оценкам местных властей, около 80% жилого фонда повреждено в Мариуполе.

В данный момент 27 строительных бригад проводят ремонтно-восстановительные работы в частных домах.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что специалисты из Санкт-Петербурга начали восстанавливать здание Мариупольского драматического театра.

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