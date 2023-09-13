В Мариуполе быстрыми темпами восстанавливают повреждённые снарядами ВСУ дома

В Мариуполе в Донецкой Народной Республике строители быстрыми темпами восстанавливают жилые дома, которые получили повреждения от снарядов Вооружённых сил Украины.

РИА Новости

Об этом рассказал военный корреспондент RT Хассан Насср. Отмечается, что восстановление жилых домов в городе является приоритетной задачей. По оценкам местных властей, около 80% жилого фонда повреждено в Мариуполе. В данный момент 27 строительных бригад проводят ремонтно-восстановительные работы в частных домах. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что специалисты из Санкт-Петербурга начали восстанавливать здание Мариупольского драматического театра.