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Сервисом «По пути» в Москве воспользовались более 180 тысяч раз за лето

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Сервисом «По пути» в Москве воспользовались свыше 180 раз за июнь — август 2023 года. Востребованность проекта выросла на 21%, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Сервисом «По пути» в Москве воспользовались более 180 тысяч раз за лето
  • © портал мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

«Уникальный сервис перевозок «По пути» мы запустили в 2021 году в ТиНАО, что позволило улучшить ситуацию с транспортом в пяти поселениях Новой Москвы», — отметил Ликсутов.

С 2022 года автобусы начали курсировать на территории ИЦ «Сколково».

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.

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