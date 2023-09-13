Сервисом «По пути» в Москве воспользовались более 180 тысяч раз за лето
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.
«Уникальный сервис перевозок «По пути» мы запустили в 2021 году в ТиНАО, что позволило улучшить ситуацию с транспортом в пяти поселениях Новой Москвы», — отметил Ликсутов.
С 2022 года автобусы начали курсировать на территории ИЦ «Сколково».
Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.