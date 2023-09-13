В Крыму призвали спокойно относиться к перекрытиям движения на Крымском мосту
- РИА Новости
Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что Крымский мост является стратегическим объектом, поэтому враг пытается его атаковать.
«При любой опасности проводится эвакуация людей и машин. Иногда — несколько раз в день», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, главным является обеспечение безопасности граждан.
Он добавил, что власти Крыма просят спокойно относиться к таким мерам, доверять информации из официальных источников, а также не выкладывать в интернет видео и фото.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено.