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Более 3000 жителей Новой Москвы переехали в дома по реновации с начала года

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С начала 2023 года около 3,3 тыс. жителей Новой Москвы переехали в дома по реновации, заявил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.
Более 3000 жителей Новой Москвы переехали в дома по реновации с начала года

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметил Гаман, программа реновации в Новомосковском административном округе стартовала в 2019 году.

«Свыше 6,2 тыс. человек уже стали правообладателями жилья в новостройках, больше половины из них, почти 3,3 тыс., заключили договоры в этом году», — сказал он.

Ранее, по сообщению НСН, глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что в районе Кузьминки началось строительство нового дома в рамках программы реновации.

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