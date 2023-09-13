В Екатеринбурге на 8 лет колонии осудили мужчину, избившего беременную жену
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Об этом сообщают «Известия».
Как указывает издание, женщина намеревалась развестись с мужем. В один из дней мужчина подкараулил её у салона красоты, избил, а затем увёз на машине в коттедж в одном из посёлков, где в течение суток продолжал избивать её. При этом он также угрожал ей пистолетом.
В результате нападения пострадавшая потеряла ребёнка.
Подробнее о происшествии — в материале RT.