В Екатеринбурге на 8 лет колонии осудили мужчину, избившего беременную жену

Суд в Екатеринбурге приговорил к восьми годам колонии и штрафу в размере 40 тыс. рублей Дмитрия Трапезникова по делу о похищении и избиении до полусмерти своей беременной жены в 2021 году.

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Об этом сообщают «Известия». Как указывает издание, женщина намеревалась развестись с мужем. В один из дней мужчина подкараулил её у салона красоты, избил, а затем увёз на машине в коттедж в одном из посёлков, где в течение суток продолжал избивать её. При этом он также угрожал ей пистолетом. В результате нападения пострадавшая потеряла ребёнка. Подробнее о происшествии — в материале RT.