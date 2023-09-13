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СК начал проверку после падения мальчика в яму с кипятком в ХМАО

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Следственный комитет России по Ханты-Мансийскому автономному округу начал проверку после падения восьмилетнего мальчика в яму с кипятком в Пыть-Яхе.
СК начал проверку после падения мальчика в яму с кипятком в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного СК.

Отмечается, что следователи начали проверку после сообщения в социальных медиа о получении восьмилетним ребёнком ожогов ног. По дороге в школу мальчик провалился в яму с горячей водой, возникшую из-за коммунальной аварии.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки травмирования в Москве семилетнего ребёнка в результате падения в яму с кипятком у дома, расположенного рядом со школой.

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