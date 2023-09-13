СК начал проверку после падения мальчика в яму с кипятком в ХМАО
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного СК.
Отмечается, что следователи начали проверку после сообщения в социальных медиа о получении восьмилетним ребёнком ожогов ног. По дороге в школу мальчик провалился в яму с горячей водой, возникшую из-за коммунальной аварии.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки травмирования в Москве семилетнего ребёнка в результате падения в яму с кипятком у дома, расположенного рядом со школой.