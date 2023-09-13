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СК будет искать причастных к осквернению танка-памятника Т-34 в Молдавии

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Следственный комитет России займётся расследованием факта осквернения танка-памятника Т-34 в Молдавии.
СК будет искать причастных к осквернению танка-памятника Т-34 в Молдавии
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В рамках расследования будут приняты меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении.

Информация о нанесении оскорбительных надписей на постамент памятного танка Т-34 в городе Корнешты Унгенского района Молдавии появилась 11 сентября.

Посольство России осудило осквернение памятника.

В марте председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку по факту осквернения памятника советским воинам в Молдавии.

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