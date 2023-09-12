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Патриарх Кирилл заявил, что Санкт-Петербург — больше чем культурная столица

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что неверно называть Санкт-Петербург культурной столицей и предложить уточнить определение городу.
Патриарх Кирилл заявил, что Санкт-Петербург — больше чем культурная столица
  • globallookpress.com
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Как передаёт РИА Новости, он сказал он этом после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.

По словам патриарха, слово «культурная» ограничивает значение в духовном и интеллектуальном диапазоне того места, что из себя представляет Петербург.

Он добавил: Санкт-Петербург — больше чем культурная столица, этот город — имперская столица России.

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