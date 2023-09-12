Патриарх Кирилл заявил, что Санкт-Петербург — больше чем культурная столица

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что неверно называть Санкт-Петербург культурной столицей и предложить уточнить определение городу.

Как передаёт РИА Новости, он сказал он этом после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.

По словам патриарха, слово «культурная» ограничивает значение в духовном и интеллектуальном диапазоне того места, что из себя представляет Петербург.

Он добавил: Санкт-Петербург — больше чем культурная столица, этот город — имперская столица России.