Вакцинацию от гриппа в Петербурге прошли более 208 тысяч человек

Прививку от гриппа в Санкт-Петербурге сделали 208 734 человека.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям с шести месяцев, людям, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта», — сказали в пресс-службе.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.