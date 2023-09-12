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В Липецке открыли памятник благоверному князю Александру Невскому

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Памятник святому благоверному князю Александру Невскому с цитатой из песни певца SHAMAN открыли в Липецке.
В Липецке открыли памятник благоверному князю Александру Невскому
  • © lipetskcity.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию Липецка.

Отмечается, что на памятнике размещена цитата «Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца» из песни, которую исполняет артист SHAMAN.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщил, что в столице памятник хирургу Александру Вишневскому на Большой Серпуховской улице у дома 27 отреставрируют в 2024 году по случаю 150-летия со дня его рождения (4 сентября).

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