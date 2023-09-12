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Детский омбудсмен Низамова поможет семье пострадавшей при нападении подростков девочки в ХМАО

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Уполномоченный по правам ребёнка в Ханты-Мансийском автономном округе Людмила Низамова окажет помощь семье девочки, которой в ходе потасовки с подростками сломали позвоночник.
Детский омбудсмен Низамова поможет семье пострадавшей при нападении подростков девочки в ХМАО
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Fisk

«Я созвонилась с мамой девочки, мы договорились о встрече. Все волнующие вопросы, где требуется наше участие, мы обязательно обговорим. Вся необходимая помощь ребёнку, и медицинская, и социальная, будет организована», — цитирует Низамову URA.RU.

По словам омбудсмена, вопросом поддержки семьи занимаются и в социальной службе.

Инцидент произошёл в Нефтеюганске 9 сентября. Региональное СУ СК России организовало доследственную проверку.

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