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Пилот Саженин сравнил экстренную посадку рейса Сочи — Омск с приземлением на поле кукурузы

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Заслуженный пилот России Виктор Саженин сравнил экстренную посадку рейса Сочи — Омск с приземлением самолёта на поле кукурузы в 2019 году.
Пилот Саженин сравнил экстренную посадку рейса Сочи — Омск с приземлением на поле кукурузы
  • РИА Новости
  • © Владимир Николаев

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт выразил мнение, что на открытый грунт приземляться проще, потому что на засаженном поле не видно, например, ямы или оврага.

«Вот поэтому на ровное поле, безусловно, посадка будет более безопасной… Опасными препятствиями могут быть высоковольтные линии, деревья, лесные массивы. Поэтому, так сказать, элемент везения ещё должен присутствовать», — отметил Саженин.

По его словам, решение о такой посадке принимает экипаж.

Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.

Как сообщало URA.RU, власти Свердловской области взяли на контроль дело об экстренной посадке самолёта.

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