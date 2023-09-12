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Посадивший самолёт в Новосибирской области капитан Белов повторил подвиг отца

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Капитан Сергей Белов, который произвёл экстренную посадку пассажирского самолёта в Новосибирской области, повторил подвиг своего отца.
Посадивший самолёт в Новосибирской области капитан Белов повторил подвиг отца
  • РИА Новости
  • © Владимир Николаев

По данным RT, Сергей Белов родился в Тбилиси, раньше его звали Сулико Лацабидзе. 

Его отец — пилот Владимир Лацабидзе, он спас людей во время аварийной посадки при взлёте из аэропорта Одессы в 1989 году. Тогда у Ту-154 несинхронно убрались закрылки. Отец также работал в авиакомпаниях «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Черномор-Авиа», а коллеги считали его весёлым, уважаемым и отзывчивым человеком.

Лацабидзе скончался в 2010 году, его похоронили на кладбище в Адлере.

Примечательно, что дед Белова тоже работал в сфере авиации и служил военным штурманом под Мурманском.

Ранее сообщалось, что самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавшие отсутствуют.

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