Посадивший самолёт в Новосибирской области капитан Белов повторил подвиг отца

Капитан Сергей Белов, который произвёл экстренную посадку пассажирского самолёта в Новосибирской области, повторил подвиг своего отца.

По данным RT, Сергей Белов родился в Тбилиси, раньше его звали Сулико Лацабидзе.

Его отец — пилот Владимир Лацабидзе, он спас людей во время аварийной посадки при взлёте из аэропорта Одессы в 1989 году. Тогда у Ту-154 несинхронно убрались закрылки. Отец также работал в авиакомпаниях «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Черномор-Авиа», а коллеги считали его весёлым, уважаемым и отзывчивым человеком.

Лацабидзе скончался в 2010 году, его похоронили на кладбище в Адлере.

Примечательно, что дед Белова тоже работал в сфере авиации и служил военным штурманом под Мурманском.

Ранее сообщалось, что самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавшие отсутствуют.