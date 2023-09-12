Бортпроводница аварийно севшего в Новосибирской области самолёта рассказала о ЧП
«Мы очень счастливы, что никто не пострадал, что все живы-здоровы, для нас это самое главное», — заявила она.
По её словам, пассажиры во время аварийной посадки вели себя очень адекватно.
Она добавила, что мужчины, находившиеся на борту, помогали с эвакуацией.
Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.
Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.