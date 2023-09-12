Кожемяко и Козлов провели переговоры с приехавшим в Россию Ким Чен Ыном
Об этом Кожемяко рассказал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что глава Северной Кореи накануне приехал на поезде на железнодорожную станцию Хасан.
По словам губернатора, переговоры состоялись сразу же после торжественной церемонии встречи.
Ранее Козлов, являющийся председателем комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР, заявил, что встретил Ким Чен Ына.
До этого в Кремле подтвердили, что Ким Чен Ын находится на территории России.