Поезда «Ласточка» Горьковской ЖД перевезли более 2,6 млн пассажиров в 2023 году

На Горьковской железной дороге скоростные поезда «Ласточка» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли более 2,6 млн пассажиров в период с января по август 2023 года. Это на 21% больше, чем за тот же период 2022-го.

РИА Новости

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru. В том числе маршрутом Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород воспользовались порядка 2,5 млн пассажиров, а маршрутом Нижний Новгород — Киров — Нижний Новгород — более 138 тыс. человек. Скоростные перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на электропоездах «Ласточка» с пятью и десятью вагонами. Ранее сообщалось, что более 487 млн пассажиров воспользовались Московской железной дорогой (МЖД) с начала 2023 года, что на 2,6% больше, чем годом ранее.