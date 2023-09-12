Поезда «Ласточка» Горьковской ЖД перевезли более 2,6 млн пассажиров в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.
В том числе маршрутом Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород воспользовались порядка 2,5 млн пассажиров, а маршрутом Нижний Новгород — Киров — Нижний Новгород — более 138 тыс. человек.
Скоростные перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на электропоездах «Ласточка» с пятью и десятью вагонами.
Ранее сообщалось, что более 487 млн пассажиров воспользовались Московской железной дорогой (МЖД) с начала 2023 года, что на 2,6% больше, чем годом ранее.