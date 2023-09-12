На МЦД-4 совершили более 216 тысяч поездок в первый день после запуска
Об этом сообщает НСН.
«Новый диаметр связывает Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе и больше 20 районов Москвы. Их жители получили возможность строить удобные маршруты, бесплатно пересаживаться на метро, МЦК и другие диаметры», — написал Собянин в своём Telegram-канале.
Как отметил мэр, на ряде маршрутов МЦД-4 увеличили время бесплатной пересадки до 120 минут. Стоимость поездки снизилась примерно в три раза.
В настоящее время на четвёртом диаметре 36 станций.
«В будущем откроем ещё две: «Беговую» и «Рижскую». В итоге он пройдёт через семь центральных вокзалов Москвы», — добавил Собянин.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи запустили пассажирское движение по четвёртому Московскому центральному диаметру (МЦД-4).