На МЦД-4 совершили более 216 тысяч поездок в первый день после запуска

В первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН.

«Новый диаметр связывает Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе и больше 20 районов Москвы. Их жители получили возможность строить удобные маршруты, бесплатно пересаживаться на метро, МЦК и другие диаметры», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Как отметил мэр, на ряде маршрутов МЦД-4 увеличили время бесплатной пересадки до 120 минут. Стоимость поездки снизилась примерно в три раза.

В настоящее время на четвёртом диаметре 36 станций.

«В будущем откроем ещё две: «Беговую» и «Рижскую». В итоге он пройдёт через семь центральных вокзалов Москвы», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи запустили пассажирское движение по четвёртому Московскому центральному диаметру (МЦД-4).