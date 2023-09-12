Мосгоризбирком: выборы в Москве признаны легитимными и открытыми, они состоялись

Выборы в Москве признаны легитимными и открытыми, они состоялись, сообщили в Мосгоризбиркоме.

Как пишет сайт «Москва 24», по словам главы комиссии Ольги Кирилловой, Сергей Собянин победил на выборах мэра столицы и набрал 76,39% голосов.

«Собянин Сергей Семёнович — 2 499 114 голосов или 76,39%. Предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семёновича», — отметила она.

Выборы мэра Москвы прошли в столице с 8 по 10 сентября 2023 года. Избирательные участки работали ежедневно с 8:00 до 20:00. Голосование также проходило в онлайн-формате с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября.