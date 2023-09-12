РЖД: пассажиры севшего под Новосибирском самолёта едут в Омск на электропоезде

Пассажиры севшего в Новосибирской области самолёта едут в Омск на специальном электропоезде.

Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Организовали перевозку пассажиров аварийно приземлившегося самолёта, летевшего по маршруту Сочи — Омск. Для этого был выделен специальный электропоезд», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что поезд прибудет на станцию назначения примерно в 15:00 мск.

Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.