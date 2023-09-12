Узнать больше

На площадке ВЭФ обсудили роль медиа в экономическом сотрудничестве России и Азии

Короткая ссылка
«Русская Медиагруппа» приняла участие в сессии «Поддержка и развитие сегмента МСП: роль медиа в экономическом сотрудничестве России и Азии» на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).
На площадке ВЭФ обсудили роль медиа в экономическом сотрудничестве России и Азии
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Спикеры обсудили формирование новых брендов и возможности для бизнеса, которые открывают охватные медиа.

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников заявил, что в разрезе темы развития сектора МСП и выхода на международные рынки перед медиа стоят две важные задачи: формирование брендов и их узнаваемости, а также собственный выход на зарубежные рынки.

«Всё эффективное продаётся быстро, поэтому планировать рекламные кампании надо заранее. Сегодня компании комбинируют онлайн и оффлайн инструментарий, и этот микс обеспечивает рост по всем направлениям», — сказал Медников.

Он также отметил необходимость трансграничного развития медиабизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить