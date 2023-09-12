На площадке ВЭФ обсудили роль медиа в экономическом сотрудничестве России и Азии

«Русская Медиагруппа» приняла участие в сессии «Поддержка и развитие сегмента МСП: роль медиа в экономическом сотрудничестве России и Азии» на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Спикеры обсудили формирование новых брендов и возможности для бизнеса, которые открывают охватные медиа.

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников заявил, что в разрезе темы развития сектора МСП и выхода на международные рынки перед медиа стоят две важные задачи: формирование брендов и их узнаваемости, а также собственный выход на зарубежные рынки.

«Всё эффективное продаётся быстро, поэтому планировать рекламные кампании надо заранее. Сегодня компании комбинируют онлайн и оффлайн инструментарий, и этот микс обеспечивает рост по всем направлениям», — сказал Медников.

Он также отметил необходимость трансграничного развития медиабизнеса.