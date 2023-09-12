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Сооснователь Российского квантового центра Юнусов рассказал о возможности сотрудничества с Китаем

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Сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов в интервью RT на полях Восточного экономического форума рассказал о возможности сотрудничества с Китаем.
Сооснователь Российского квантового центра Юнусов рассказал о возможности сотрудничества с Китаем
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Китай — один из двух мировых лидеров. Он действительно соревнуется с амриканцами за первое место... Нам было бы полезно с ним сотрудничать. Но это сотрудничество может быть тогда, когда у нас есть что-то, что интересно им», — отметил он.

По его словам, в 16-кубитном квантовом компьютере, созданном российскими учёными, есть ряд технологий, которые сделаны лучше, чем у китайцев.

«Пока такое будет, мы будем им интересны, и сотрудничество возможно», — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица выделит грант на строительство корпусов Московского квантового кластера, который создадут на базе инновационного центра «Сколково». Он отметил, что в корпусах кластера разместятся 27 лабораторий и 15 научных групп Российского квантового центра, стартапы, мелкосерийное производство.

По его словам, объём планируемых инвестиций составит около 6,5 млрд рублей.

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