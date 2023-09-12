В «Уральских авиалиниях» заявили, что экстренные посадки увеличивают доверие к компании

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что экстренные посадки увеличивают доверие к компании.

Об этом сообщает URA.RU.

«Такие посадки должны восстановить доверие к авиакомпании как таковой. Посадок с отказавшим двигателем всего две-три в мире, и одна из них — на кукурузе», — сказал Скуратов.

По его словам, такие случаи также свидетельствуют о том, что компания умеет готовить пилотов.

Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.