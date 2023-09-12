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В «Уральских авиалиниях» заявили, что экстренные посадки увеличивают доверие к компании

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Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что экстренные посадки увеличивают доверие к компании.
В «Уральских авиалиниях» заявили, что экстренные посадки увеличивают доверие к компании
  • globallookpress.com
  • © Russian Emergencies Ministry

Об этом сообщает URA.RU.

«Такие посадки должны восстановить доверие к авиакомпании как таковой. Посадок с отказавшим двигателем всего две-три в мире, и одна из них — на кукурузе», — сказал Скуратов.

По его словам, такие случаи также свидетельствуют о том, что компания умеет готовить пилотов.

Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.

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