В «Уральских авиалиниях» заявили, что экстренные посадки увеличивают доверие к компании
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Об этом сообщает URA.RU.
«Такие посадки должны восстановить доверие к авиакомпании как таковой. Посадок с отказавшим двигателем всего две-три в мире, и одна из них — на кукурузе», — сказал Скуратов.
По его словам, такие случаи также свидетельствуют о том, что компания умеет готовить пилотов.
Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.
Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.