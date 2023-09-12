Авиаэксперты прокомментировали вынужденную посадку самолёта под Новосибирском

Авиаэксперты прокомментировали RT причины вынужденной посадки пассажирского самолёта в Новосибирской области.

Экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов заявил, что, скорее всего, вынужденная посадка связана с отказом гидравлики.

«В данном случае я считаю, что причина — да, возможно, отказ гидравлики, из-за этого они не могли выпустить механизацию. Возможно, не хватило бы взлётно-посадочной полосы в Омске, поэтому они решили лететь в Новосибирск, но не учли тот момент, что расход топлива очень сильно увеличивается... На самолёте — три гидравлические системы, поэтому они взаимозаменяемы, при отказе одной — другие системы спокойно выполняют свои функции, отказ всех трёх практически невозможен. Поэтому у них в любом случае какая-то гидравлика работала, иначе бы они не смогли посадить самолёт», — отметил собеседник RT.

Сергей Мартиросян, руководитель проекта «Авиатор.ру», считает, что необходимо дождаться информации от комиссии по расследованию этого воздушного инцидента.

«Более точную информацию скажет комиссия по расследованию данного воздушного инцидента, делать какие-то заранее выводы, я считаю, преждевременно. То, что произошло, и то, что экипаж сделал, я считаю, это самое правильное», — заключил эксперт.

Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.