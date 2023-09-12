Путин: Россия должна быть самодостаточной, но не в изоляции

Россия должна быть самодостаточной, но это не означает изоляции страны.

Об этом заявил на заседании ВЭФ российский лидер Владимир Путин.

«Страна наша, в том числе в сфере безопасности и обороны, должна быть самодостаточной, но это не значит изоляции страны», — отметил он.

Путин подчеркнул, что российские власти со своими партнёрами будут развивать страну и делать её ещё более сильной.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что XI Московская конференция по международной безопасности продемонстрировала провал усилий коллективного Запада по изоляции России.