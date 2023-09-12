Собянин подвёл итоги работ по благоустройству в САО

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что число детских, спортивных площадок и мест для отдыха увеличилось на территории Северного административного округа Москвы в текущем году.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на персональный сайт мэра.

Так, по его словам, в округе был создан прогулочный маршрут, объединивший скверы на улицах Коптевской и Клары Цеткин со Старопетровским сквером.

Также на Коровинском шоссе и на улице 800-летия Москвы обустроили детские и спортивные площадки, в Западном Дегунино благоустроили Базовский сквер, в Савёловском районе привели в порядок пешеходные зоны на Вятской, 1-й Хуторской, Башиловской улицах и в 4-м Вятском переулке.

«Преобразилась и территория у храма Знамения Иконы Божией Матери в районе Ховрино на улице Фестивальной», — отметил мэр.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что в Москве отреставрировали свыше 2 тыс. памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев с 2011 года.