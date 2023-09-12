Пилот севшего под Новосибирском самолёта делал перерыв в лётной практике

Пилот севшего в Новосибирской области самолёта Эдуард Семёнов делал длительный перерыв в лётной практике.

Об этом рассказала RT его жена.

По её словам, после учёбы мужчина занимался бизнесом, а позднее прошёл переобучение в разных городах и восстановился, когда ему было уже более 40 лет.

«Не каждый человек за 40 лет может снова учиться, снова переучиваться и добиваться, но он добился — это, конечно, гордость наша. Наверное, есть какое-то предназначение — он его выполнил», — заявила собеседница.

Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.