Пилот севшего под Новосибирском самолёта делал перерыв в лётной практике
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Об этом рассказала RT его жена.
По её словам, после учёбы мужчина занимался бизнесом, а позднее прошёл переобучение в разных городах и восстановился, когда ему было уже более 40 лет.
«Не каждый человек за 40 лет может снова учиться, снова переучиваться и добиваться, но он добился — это, конечно, гордость наша. Наверное, есть какое-то предназначение — он его выполнил», — заявила собеседница.
Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.
Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.