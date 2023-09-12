Борт «Уральских авиалиний» сел в поле из-за отказа «зелёной» гидросистемы

Пассажирский самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» сел в поле из-за отказа «зелёной» гидросистемы.

Об этом сказал гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«При подлёте к Омску, при заходе на посадку, на самолёте отказала «зелёная» гидросистема», — цитирует его РИА Новости.

Скуратов объяснил, что в целом на самолёте три гидросистемы: «зеленая», «жёлтая» и «голубая», каждая из которых отвечает за определённые параметры работы элементов воздушного судна.

Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.

По данным авиакомпании, борт будет восстановлен.