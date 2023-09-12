Глава ВТБ предположил, что ЦБ России сохранит ключевую ставку на уровне 12%

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12% по итогам заседания совета директоров, предположил глава ВТБ Андрей Костин.

«С учётом нынешней тенденции к снижению курса доллара я думаю, что ЦБ воздержится пока. Мне кажется, она останется», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что в течение нескольких месяцев ЦБ перейдёт к снижению ключевой ставки.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что рост ВВП российской экономики прогнозируется в пределах 1,5—2,5% в 2023 году.